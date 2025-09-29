19 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные

Всего за выходные полицейские выявили в регионе 837 нарушений ПДД РФ, в том числе 19 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Отмечается, что 6 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 12 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно. Помимо этого, во время рейдов полицейские поймали 17 водителей без «прав».

Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

