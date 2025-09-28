«Ъ»: Wildberries может приобрести «Рив гош»
По данным газеты, стороны объявили о заключении стратегического партнерства, но фактически договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5-6 млрд руб. Отмечается, что для Wildberries сделка — возможность закрепиться на рынке премиальной косметики. В пресс-службах обеих компаний оказались давать комментарии «Ъ», сославшись на разосланное 26 сентября сообщение о партнерстве, в рамках которого 252 магазина «Рив гош» подключились к сервису маркетплейса по самовывозу товаров, а сама сеть получила собственный раздел в каталоге Wildberries.
Wildberries & Russ может приобрести парфюмерно-косметическую сеть «Рив гош». Об этом 28 сентября
По данным газеты, стороны объявили о заключении стратегического партнерства, но фактически договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5-6 млрд руб.
Отмечается, что для Wildberries сделка — возможность закрепиться на рынке премиальной косметики.
В пресс-службах обеих компаний оказались давать комментарии «Ъ», сославшись на разосланное 26 сентября сообщение о партнерстве, в рамках которого 252 магазина «Рив гош» подключились к сервису маркетплейса по самовывозу товаров, а сама сеть получила собственный раздел в каталоге Wildberries.