В Рязанской области закрыли движение по мосту через Оку

Движение транспортных средств по наплавному мосту через Оку в районе села Фатьяновка Спасского района приостановлено в связи с погодными условиями. Информацию о возобновлении движения сообщат дополнительно.

В Рязанской области закрыли движение по наплавному мосту через Оку. Об этом 28 сентября сообщили в Telegram-канале «Наплавные мосты Спасского района».

