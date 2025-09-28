В Рязанской области сгорел дом, есть пострадавший
Информация о пожаре деревне Николаевка Шацкого района поступила 27 сентября в 14:02. Загорелся двухэтажный дом. На тушение выезжали шесть человек и два спецавтомобиля. Информация о пострадавшем уточняется.
Позже в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что при пожаре погибла женщина.