В Рязанской области сгорел дом, есть пострадавший

Информация о пожаре деревне Николаевка Шацкого района поступила 27 сентября в 14:02. Загорелся двухэтажный дом. На тушение выезжали шесть человек и два спецавтомобиля. Информация о пострадавшем уточняется.