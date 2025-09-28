В Рязанской области девушка обокрала спящего знакомого на пикнике

В Ряжске девушка обокрала знакомого на пикнике. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации полиции, 36-летний мужчина встретил знакомую и предложил ей выпить «в романтической обстановке». Девушка согласилась.

Они отправились в поле. Отмечается, что мужчина выпил и уснул. После чего злоумышленница перевела с банковского счета знакомого 22 тысячи 567 рублей, а затем обналичила деньги и потратила их на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет тюрьмы.