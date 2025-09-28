На выезде из Рязани из-за ДТП образовалась пробка

ДТП с участием автомобиля Opel произошло 28 сентября рядом с дягилевским постом ДПС. Отмечается, что на Московском шоссе из-за аварии образовалась пробка в обе стороны. Судя по кадрам, на месте происшествия работает скорая. Информация о пострадавших и подробности уточняются.