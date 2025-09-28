В России у водителей с опасными заболеваниями и алкоголиков начнут отзывать «права»
Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Водительские права россиян будут аннулировать при обнаружении у них опасных заболеваний, в том числе психических расстройств. Как только станет известно, что человеку противопоказано управление транспортным средством, в МВД поступит соответствующий сигнал, и его «права» отзовут, объяснил депутат. В базе данных будет написано, что у водителя есть медицинские показания для аннулирования, а не сам диагноз. Леонов напомнил, что ранее россияне могли продолжать управлять машинами, пока не истечет срок действия их удостоверений, то есть 10 лет.
