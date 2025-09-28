В центре Рязани произошло массовое ДТП
Авария случилась ночью 28 сентября. По словам очевидцев, столкнулись четыре автомобиля. Машины получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Данных о пострадавших нет, подробности уточняются.
