Установлена личность погибшей при пожаре в Рязанской области

Пожар произошел днем 27 сентября в деревне Николаевка Шацкого района. В тушении участвовали пять человек, три единицы техники. При пожаре погибла женщина 1946 года рождения. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В результате огнем поврежден дом и уничтожен автомобиль. Напомним, пожар произошел в двухэтажном жилом доме.