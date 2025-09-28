Умер тренер рязанской спортшколы
Скончался хоккейный и футбольный тренер-преподаватель касимовской спортшколы «Елатьма» Василий Коновалов. Он умер 26 сентября в возрасте 60 лет. Причина смерти не указана. Отмечается, что Василий Коновалов посвятил жизнь воспитанию юных спортсменов. Его ученики становились победителями и призерами областных турниров по хоккею и футболу.
Фото: администрация Касимовского округа