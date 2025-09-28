Рязанцы показали последствия крупного пожара в автосервисе
Пожар произошел 27 сентября в автосервисе на Московском шоссе. На опубликованных кадрах видно, что металлическая постройка уничтожена огнем. На месте также засняли рабочих, которые устраняют последствия пожара. Напомним, информация в МЧС поступила в 13:43 27 сентября. На тушение выезжали 22 человека и шесть спецавтомобилей. При пожаре пострадал мужчина, его личность устанавливается.
