Рязанцам рассказали о погоде 29 сентября

В области будет переменная облачность. Ночью местами ожидается небольшой дождь. Днем осадков не будет. Также в регионе прогнозируют туман. Ветер ожидается северо-восточный, до 12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +1…+6°С, днем — +8…+13°С.