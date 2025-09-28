Politico: Зеленский обсуждает с Трампом «мегасделку» по поставке оружия Украине

Как указано в публикации, Зеленский 27 сентября заявил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия у Соединенных Штатов. Он утверждал, что обсудил и «согласовал» с американским президентом основные моменты. Далее, как сказал Зеленский, стороны перейдут «к практической реализации». По данным СМИ, обсуждаемая поставка оценивается в 90 млрд долларов.

