Ночью в Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА

Уведомление пришло в 1:48 28 сентября. Угроза атаки БПЛА действовала на территории Рязани и области. Жителей призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:56 беспилотную опасность в регионе отменили.