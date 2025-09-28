На въезде в Рязань легковушку развернуло после ДТП
ДТП произошло 28 сентября около въездной стелы со стороны Москвы. Судя по кадрам, столкнулись автоцистерна и «Рено». По словам очевидцев, легковушку после аварии развернуло. «Повезло, что „встречки“ не было», — добавили очевидцы. Данных о пострадавших нет.
На въезде в Рязань легковушку развернуло после ДТП. Соответствующие кадры разместили в соцсетях.
ДТП произошло 28 сентября около въездной стелы со стороны Москвы. Судя по кадрам, столкнулись автоцистерна и «Рено». По словам очевидцев, легковушку после аварии развернуло.
«Повезло, что „встречки“ не было», — добавили очевидцы.
Данных о пострадавших нет. Официально информацию не комментировали.