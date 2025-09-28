Мурашко: к 2030 году ожирение может грозить каждому второму человеку

«К 2030 году каждый второй взрослый человек в мире будет жить с избыточной массой тела, если сегодня мы не поменяем установки у людей», — сказал Мурашко. По его словам ожирение — не эстетическая проблема, а заболевание, которое сложно модифицировать. «Ни в коем случае нельзя говорить о том, что победить ожирение — просто. Некоторым людям нужно помогать, в том числе медикаментозно, хирургически. Причем отрицать это как заболевание нельзя», — отметил он. Кроме того, как отметил Мурашко, ожирение — причина по меньшей мере 12 видов рака.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на лекции федерального просветительского марафона «Знание. Первые» заявил, что к 2030 году ожирение может грозить каждому второму человеку. Его слова передала пресс-служба Минздрава.

