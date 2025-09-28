Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
10°
Пнд, 29
10°
Втр, 30
11°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 81.00 / 83.00 28/09 07:00
Нал. EUR 97.00 / 99.50 28/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 039
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
884
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
924
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 798
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Мурашко: к 2030 году ожирение может грозить каждому второму человеку
«К 2030 году каждый второй взрослый человек в мире будет жить с избыточной массой тела, если сегодня мы не поменяем установки у людей», — сказал Мурашко. По его словам ожирение — не эстетическая проблема, а заболевание, которое сложно модифицировать. «Ни в коем случае нельзя говорить о том, что победить ожирение — просто. Некоторым людям нужно помогать, в том числе медикаментозно, хирургически. Причем отрицать это как заболевание нельзя», — отметил он. Кроме того, как отметил Мурашко, ожирение — причина по меньшей мере 12 видов рака.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на лекции федерального просветительского марафона «Знание. Первые» заявил, что к 2030 году ожирение может грозить каждому второму человеку. Его слова передала пресс-служба Минздрава.

«К 2030 году каждый второй взрослый человек в мире будет жить с избыточной массой тела, если сегодня мы не поменяем установки у людей», — сказал Мурашко.

По его словам ожирение не эстетическая проблема, а заболевание, которое сложно модифицировать.

«Ни в коем случае нельзя говорить о том, что победить ожирение — это просто. Некоторым людям нужно помогать, в том числе медикаментозно, хирургически. Причем отрицать это как заболевание нельзя», — отметил он.

Кроме того, как отметил Мурашко, ожирение — причина по меньшей мере 12 видов рака.