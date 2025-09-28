Мошенники начали втягивать россиян в очередную финансовую пирамиду

Аферисты рассылают россиянам письма на электронную почту со ссылкой на закрытый Telegram-канал, где якобы можно получить схему выигрыша в онлайн-казино. После того, как человек подал заявку на вступление, ему пишут в личные сообщения. Мошенники просят заплатить за доступ к схеме. Попав в закрытый Telegram-канал, человек не находит там схему выигрыша, и ему предлагают перепродавать доступ к каналу другим.

Мошенники начали втягивать россиян в финансовую пирамиду. Об этом 27 сентября сообщило РИА Новости.

По данным агентства, аферисты рассылают россиянам письма на электронную почту со ссылкой на закрытый Telegram-канал, где якобы можно получить схему выигрыша в онлайн-казино.

После того, как человек подал заявку на вступление, ему пишут в личные сообщения. Мошенники просят заплатить за доступ к схеме.

Попав в закрытый Telegram-канал, человек не находит там схему выигрыша, и ему предлагают перепродавать доступ к каналу другим.