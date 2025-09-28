Минобороны хочет расширить список болезней, запрещающих службу при мобилизации

Минобороны предложило расширить список болезней, при которых нельзя будет заключить контракт на военную службу при мобилизации. Соответствующий проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов, передает РБК.

В список включили 35 болезней (ранее было 26), среди которых есть ВИЧ, туберкулез, психические расстройства и эпилепсия, сахарный диабет, бронхиальная астма и другие.

Отмечается, что сейчас правовой акт находится на этапе общественного обсуждения текста.

Если проект будет принят, то прошлый приказ признают утратившим силу.