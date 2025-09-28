ДТП с квадроциклом в Рязани попало на видео
Отмечается, что авария произошла в воскресенье, 28 сентября, примерно в 14:38. На опубликованных кадрах видно, как квадроцикл врезается в автомобиль, который остановился перед поворотом налево. В ДТП никто не пострадал.
Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК»