ДТП с квадроциклом в Рязани попало на видео
Отмечается, что авария произошла в воскресенье, 28 сентября, примерно в 14:38. На опубликованных кадрах видно, как квадроцикл врезается в автомобиль, который остановился перед поворотом налево. В ДТП никто не пострадал.

ДТП с квадроциклом в Рязани попало на видео. Пост об этом опубликовали в группе «ПУВР» в «ВК».

Судя по кадрам, авария произошла в воскресенье, 28 сентября, примерно в 14:38, на улице Военных Автомобилистов. На опубликованном видео видно, как квадроцикл врезается в автомобиль, который остановился перед поворотом налево.

Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК»