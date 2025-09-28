ДТП с квадроциклом в Рязани попало на видео

Судя по кадрам, авария произошла в воскресенье, 28 сентября, примерно в 14:38, на улице Военных Автомобилистов. На опубликованном видео видно, как квадроцикл врезается в автомобиль, который остановился перед поворотом налево.

Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК»