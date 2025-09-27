За ночь над Россией перехватили 55 беспилотников ВСУ

27 беспилотников средства ПВО сбили над Ростовской областью, восемь — над Брянской областью. Над Астраханской и Воронежской областями перехватили по шесть дронов. Еще пять беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, два — над Курской областью, один — над Белгородской областью.

За ночь над Россией перехватили 55 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

