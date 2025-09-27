Рязань
За два дня на Солнце зафиксировали три сильные вспышки
Вечером 26 сентября произошла вспышка предпоследнего класса мощности М1.6. Ее продолжительность составила 18 минут. 27 сентября в 06:59 зарегистрировали вспышку M1.0 продолжительностью 49 минут. В 07:23 произошла еще одна. Продолжительность вспышки — девять минут. В публикации уточнили, что явление может сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой могут провоцировать магнитные бури на Земле.

За два дня на Солнце зафиксировали три сильные вспышки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Вечером 26 сентября произошла вспышка предпоследнего класса мощности М1.6. Ее продолжительность составила 18 минут.

Кроме того, 27 сентября в 06:59 и 07:23 произошли вспышки класса М. Их продолжительность — 49 и 9 минут соответственно.

В публикации уточнили, что явление может сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой могут провоцировать магнитные бури на Земле.