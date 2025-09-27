Вильфанд предупредил жителей Центральной России о заморозках

По словам специалиста, в ближайшие дни в центре европейской России ожидаются заморозки −2…−3°С. Отрицательные температуры ожидаются в Московской и сопредельных областях. «Связано это с тем, что воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера», — отметил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Центральной России о заморозках. Об этом он 27 сентября сообщил РИА Новости.

