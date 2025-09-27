В трех районах Рязанской области уничтожили очаги дикорастущей конопли

Очаги конопли обнаружили в Шиловском (400 квадратных метров), Михайловском (54 квадратных метра) и Захаровском (21 квадратный метр) районах. Чтобы злоумышленники не изготовили запрещенные вещества, полицейские уничтожили заросли.