В трех районах Рязанской области уничтожили очаги дикорастущей конопли
Очаги конопли обнаружили в Шиловском (400 квадратных метров), Михайловском (54 квадратных метра) и Захаровском (21 квадратный метр) районах. Чтобы злоумышленники не изготовили запрещенные вещества, полицейские уничтожили заросли.

В трех районах Рязанской области уничтожили очаги дикорастущей конопли. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Очаги конопли обнаружили в Шиловском (400 квадратных метров), Михайловском (54 квадратных метра) и Захаровском (21 квадратный метр) районах.

Чтобы злоумышленники не изготовили запрещенные вещества, полицейские уничтожили заросли.