В Рязанской области завершился фестиваль КВН «Лига Первых»

В пятницу, 26 сентября, на площадке музея-заповедника Сергея Есенина в селе Константиново Рыбновского района завершился фестиваль школьных команд КВН «Лига Первых». Об этом сообщили в пресс-службах облправительства и РГУ.

Фестиваль приурочен к 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Его участниками стали более 500 человек — активисты регионального отделения Движения Первых в возрасте от 7 до 17 лет.

По итогам конкурсного дня 1 место заняла команда «76 параллель» школы № 76 (город Рязань), 2 место — команда «Назаровские лоботрясы» назаровской школы Чучковского района, 3 место — команда «Первая и точка» шиловской СОШ № 1.