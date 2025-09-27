В Рязани после ДТП легковушка вылетела на тротуар

Авария случилась в субботу, 27 сентября, на улице Есенина. Столкнулись два автомобиля. Один из них после ДТП вылетел на тротуар, у машины рабита передняя часть. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

