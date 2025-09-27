В Рязани попавший в ДТП автомобиль перекрыл полосу движения

ДТП произошло в субботу, 27 сентября, на Московском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Отмечается, что одна из машин после ДТП перекрыла правую полосу дороги. О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.