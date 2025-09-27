Рязань
В Рязани планируют возвести надземный переход через Первомайский проспект
Глава региона Павел Малков провел рабочую встречу с начальником дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Романом Цукановым и обсудил капремонт вокзала Рязань-1. Отмечается, что предстоит определить его внешнее оформление и внутреннее зонирование: залы ожидания, кассы, зоны кафе. Кроме того, как отметил Павел Малков, недавно открыли новый сквер со стелой около Рязани-2. «Появилась идея продолжить этот сквер и соединить оба вокзала удобным пешеходным маршрутом. Также проработаем строительство надземного перехода через Первомайский проспект, чтобы людям не приходилось ждать светофор», — отметил Малков.

В Рязани планируют возвести надземный переход через Первомайский проспект. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

Глава региона 26 сентября провел рабочую встречу с начальником дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Романом Цукановым и обсудил капремонт вокзала Рязань-1.

Уточняется, что предстоит определить его внешнее оформление и внутреннее зонирование: залы ожидания, кассы, зоны кафе.

Кроме того, как отметил Павел Малков, недавно открыли новый сквер со стелой около Рязани-2.

«Появилась идея продолжить этот сквер и соединить оба вокзала удобным пешеходным маршрутом. Также проработаем строительство надземного перехода через Первомайский проспект, чтобы людям не приходилось ждать светофор», — сказал Малков.

Ранее стало известно, что ремонт вокзала Рязань-1 планируют начать в 2026 году. Он станет частью большого пешеходного маршрута.