В Госдуме предложили возмещать плату россиянам за связь при сбоях интернета

В Госдуме предложили возмещать плату россиянам за мобильную связь при сбоях интернета. С соответствующей инициативой выступили депутат Сергей Миронов и председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова,
Согласно предложению, возмещать плату должны автоматически на основании сетевых журналов оператора и данных уполномоченных регуляторных органов.
Также хотят установить единые критерии учета недоступности услуги для целей компенсации, включая длительность события и порог качества, при котором ограничение приравнивается к фактической недоступности.
Мобильных операторов планируют обязать публиковать статистику недоступности интернета и автоматически информировать абонентов о размере компенсации, сказано в публикации.