Участник ДТП в центре Рязани назвал виновников аварии

ДТП произошло примерно в 22:30—22:40 26 сентября на площади Ленина. Столкнулись ВАЗ-2105 и «Киа Церато». По словам автора поста, аварию спровоцировал черный «Фольксваген Пассат», который «играл в шашки» с черным «Мерседесом». «Не убедившись в безопасности маневра, ["Мерседес"] решил перестроиться прямо в мою машину (Белый ВАЗ-2105), уходя от столкновения с черным „Фольксвагеном“. Применил экстренное торможение, но машину занесло, и произошло столкновение со стоящим „Киа Церато“», — говорится в посте. Рязанец ищет записи с видеорегистратора.

Участник ДТП в центре Рязани рассказал подробности аварии. Пост об этом опубликован в соцсетях.

ДТП произошло примерно в 22:30—22:40 26 сентября на площади Ленина. Столкнулись ВАЗ-2105 и «Киа Церато». По словам автора поста, аварию спровоцировал черный «Фольксваген Пассат», который «играл в шашки» с черным «Мерседесом».

"Не убедившись в безопасности маневра, ["Мерседес"] решил перестроиться прямо в мою машину (Белый ВАЗ-2105), уходя от столкновения с черным «Фольксвагеном». Применил экстренное торможение, но машину занесло, и произошло столкновение со стоящим «Киа Церато»", — говорится в посте.

Рязанец ищет записи с видеорегистратора. Их можно прислать в комментарии под постом по ссылке.

Ранее сообщалось, что в центре города столкнулись две легковушки.

Фото: группа «ПУВР» в «ВК»