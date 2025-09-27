Скончалась актриса из сериалов «Солдаты» и «Глухарь» Людмила Гаврилова

Людмила Гаврилова умерла на 74-м году жизни. Причина смерти, дата и время похорон не уточняются. Актриса родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году Людмила Гаврилова окончила Театральное училище имени Б. Щукина и поступила в труппу Московского академического театра Сатиры, где проработала до 2011 года. Позже преподавала актерское мастерство в театральном училище имени Щукина. Гаврилова снялась в более чем 120 проектах, в том числе, в фильмах «Мимино», «Артистка из Грибова», «Катала» и сериалах «Солдаты», «Глухарь», «Закон и порядок», «Земский доктор» и других.

Скончалась актриса Людмила Гаврилова. Как сообщили в aif.ru , она ушла из жизни 24 сентября.

Людмиле Гавриловой было 73 года. Причина смерти не указана.

Актриса родилась в Калуге 17 ноября 1951 года. Людмила Гаврилова окончила в 1973 году Театральное училище имени Б. Щукина и поступила в труппу Московского академического театра Сатиры, где проработала до 2011 года.

Позже преподавала актерское мастерство в театральном училище имени Щукина. Также Людмила Гаврилова была телеведущей.

Она снялась в более чем 120 проектах, в том числе, в фильмах «Мимино», «Катала», «Артистка из Грибова» и сериалах «Солдаты», «Глухарь», «Закон и порядок», «Земский доктор» и других.