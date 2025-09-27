Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 29 сентября

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: 2-й Школьный переулок, дом № 1; Первомайский проспект, дома №№ 60 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (МБОУ Школа № 39 Центр физико-математического образования).