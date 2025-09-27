Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет возможное повышение у...
26 сентября 2025 17:57
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 2025 17:57
869
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
25 сентября 16:12
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
827
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
23 сентября 11:16
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
868
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 681
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 29 сентября
С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: 2-й Школьный переулок, дом № 1; Первомайский проспект, дома №№ 60 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (МБОУ Школа № 39 Центр физико-математического образования).

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 29 сентября. Об этом сообщили в «Водоканале».

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • 2-й Школьный переулок, дом № 1;
  • Первомайский проспект, дома №№ 60 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (МБОУ Школа № 39 Центр физико-математического образования).