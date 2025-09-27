Россияне будут участвовать с флагом и гимном РФ в Паралимпийских играх

Россияне будут участвовать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и других соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета. Об этом 27 сентября сообщили на сайте ПКР.

Речь о таких видах спорта, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба. Генассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение о восстановлении членства России.

Несмотря на полное снятие ограничений, российские спортсмены на чемпионате мира по легкой атлетике в Индии выступят только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе — без флага и гимна страны.

Такое решение объяснили тем, что спортсменов и вспомогательный персонал допустили к соревнованиям в соответствии с Регламентом нейтральных стран и в протокол внести изменения практически невозможно.