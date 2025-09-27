Опубликован прогноз погоды на 28 сентября в Рязанской области
В области будет облачно. Ночью и днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный, до 11 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +2…+7°С, днем — +8…+13°С.
Опубликован прогноз погоды на 28 сентября в Рязанской области. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
