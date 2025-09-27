На трассе в Рязанской области КамАЗ «улетел» в кювет
По словам очевидцев, ДТП произошло вечером в субботу, 27 сентября, на трассе Рязань — Вышгород в Рязанском районе. Отмечается, что КамАЗ съехал в кювет. Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.
