ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области

Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет в субботу, 27 сентября. Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.