Зеленский: Украина готова говорить о новых границах

«Если завтра будет прекращение огня… Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, не оружием», — сказал он.

Украина готова говорить о новых границах де-факто, если у Киева не будет сил, чтобы вернуться к этой теме в будущем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента страны Владимира Зеленского.

