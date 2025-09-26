Защита экс-журналистки Смольяниновой заявила о недостатке оснований для продления ареста

Очередное заседание о продлении меры пресечения бывшей журналистке Наталье Смольяниновой состоялось в Советском районном суде в четверг, 25 сентября.

Ходатайство о продлении срока домашнего ареста подал следователь. По его мнению, находясь на свободе, Наталья Смольянинова может скрываться, оказывать давление на участников дела и уничтожать доказательства. Кроме того, он отметил, что необходимо дождаться заключения лингвистической экспертизы и ознакомить с результатами всех заинтересованных лиц. Прокурор данную позицию поддержал.

Результаты другой экспертизы — фоноскопической — следователь уже получил 22 сентября. В свою очередь адвокаты Смольяниновой поинтересовались, почему им не позволили ознакомиться с заключением, но внятного ответа им получить не удалось. Также выяснилось, что за восемь месяцев следователи успели допросить только четырех свидетелей.

После оглашения судьей перечня материалов, которые прикреплены к делу, сторона защиты бывшей журналистки сообщила об отсутствии протоколов допросов обвиняемой от 9 и 15 апреля. Однако им пояснили, что следователь сам определяет количество необходимых документов.

По словам адвокатов, к делу нужно добавить материалы по всем допросам. В ответ на это суд и следователь заявили, что объем предоставленных материалов достаточный.

Также адвокаты заявили, что «сторона обвинения не привела ни одного весомого довода, подтверждающего, что Смольянинова должна остаться под домашним арестом», а озвученные причины могут учитываться только на первоначальных этапах, но не спустя несколько месяцев предварительного расследования.

«Мы на протяжении 8 месяцев слышим только то, что Смольянинова из-за боязни большого срока наказания может скрыться. При этом следствие в ходе обысков не удосужилось даже изъять у нее загранпаспорт. Посмотрели, покрутили и оставили. Почему-то следователь строит из Смольяниновой суперпреступника», — заявил адвокат.

Смольянинова и ее адвокаты просили суд избрать любую меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

«Я не собираюсь никуда уезжать, покидать город или страну и скрываться от следствия. Я сотрудничаю со следствием», — заключила обвиняемая.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок домашнего ареста до 30 ноября 2025 года включительно.

Ранее адвокат экс-журналистки попросил суд дать оценку эффективности расследования ее дела.

Он заявил, что следствие уже полгода предоставляет одни и те же документы, в том числе постановления о назначении экспертиз — лингвистической и фоноскопической.

Напомним, бывшую журналистку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Ее задержали 30 января 2025 года.