За неделю 15 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю
За неделю 15 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба горадминистрации.
Всего с начала 2025 года 1 615 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю.
