ВТБ: розничные инвесторы сохраняют ведущую роль на российском фондовом рынке

Розничные инвесторы сохраняют ведущую роль на российском фондовом рынке. Об этом сообщают специалисты ВТБ.

Отмечается, что на долю розничных инвесторов приходится около 75% спроса в размещениях и в обороте бумаг на фондовом рынке. При этом заметен рост финансовой грамотности и осведомленности частных инвесторов.

«Мы видим, как розничные инвесторы думают рублем: с начала года фиксируется значительный всплеск интереса к биржевым фондам, приток превысил 1 трлн рублей. Инвестиции в акционерные фонды составили порядка 100 млрд рублей. Это отражает изменившееся отношение инвесторов к рынку», — отметил член Правления ВТБ Виталий Сергейчук, выступая на Инвестиционном Форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в Санкт-Петербурге в рамках сессии «Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее».

По его словам, важно повышать долю участия институциональных инвесторов в размещениях, поскольку они выступают якорными участниками сделок и предоставляют взвешенный структурный анализ. При этом интерес к российскому рынку продолжают проявлять ближневосточные фонды. «Он осторожный, скорее непубличный, но при изменении внешних условий этот интерес может перерасти в более масштабный», — сказал он. «Иностранные инвесторы будут голосовать рублем за привлекательные истории, представленные на нашем рынке».

Среди отраслей, наиболее перспективных с точки зрения инвестиций, наибольший потенциал сохраняют инфраструктурное строительство и смежные отрасли, сегменты IT-трансформации и внедрения искусственного интеллекта, отечественные решения в сфере ПО, перестройки систем безопасности, а также сферы, ориентированные на внутренний спрос и рост производительности труда.

Спикер отметил, что изменение структуры роста различных отраслей отражает продолжающуюся перестройку российской экономики. После темпов роста экономики свыше 4% в 2023—2024 гг. в 2025-м ожидается замедление — рост составит 1,2-1,3%. Сегодня в числе драйверов экономического роста — инфраструктурные проекты, строительство высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, проекты в нефтехимии, химическом секторе и крупных стройках регионов. Дальнейший рост будет обеспечен повышением производительности труда и внедрением новых практик в бизнесе.