ВС РФ за неделю семь раз нанесли удары высокоточным оружием по объектам Украины

По данным Минобороны, с 20 по 26 сентября российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины; объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ; склады боеприпасов; инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности; пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.

