Врач-терапевт рассказала россиянам о неработающих способах лечения ОРВИ

Первый неработающий способ лечения ОРВИ, по словам Анастасии Агаевой, — применение антибиотиков, противовирусных и гомеопатических средств, иммуномодуляторов. Уточняется, что эти препараты не имеют убедительных доказательств эффективности в лечении. Кроме того, как отметила врач-терапевт, простудные заболевания вызываются вирусами, а антибиотики действуют только на бактерии. Также не предотвращает развитие ОРВИ регулярный прием витамина С, добавила специалист. Помимо этого, по словам Анастасии Агаевой, растирание тела спиртом или уксусом для снижения температуры неэффективно.

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рассказала россиянам о неработающих способах лечения ОРВИ. Об этом она 26 сентября сообщила RT.

Первый неработающий способ лечения ОРВИ, по словам Анастасии Агаевой, — применение антибиотиков, противовирусных и гомеопатических средств, иммуномодуляторов. Уточняется, что эти препараты не имеют убедительных доказательств эффективности в лечении.

Кроме того, как отметила врач-терапевт, простудные заболевания вызываются вирусами, а антибиотики действуют только на бактерии.

Также не предотвращает развитие ОРВИ регулярный прием витамина С, добавила специалист.

Помимо этого, по словам Анастасии Агаевой, растирание тела спиртом или уксусом для снижения температуры неэффективно. При этом такой способ еще и небезопасен: вещества всасываются в организм через кожу и могут вызвать тяжелое отравление, предупредила специалист.

Также собеседница RT предостерегла от ингаляций над паром, постановок банок и горчичников. Сказано, что при использовании таких методов можно получить ожог дыхательных путей и кожи, повредить капилляры.

Эксперт не рекомендовала промывать нос антисептиками, например, хлоргексидином, поскольку его действие неэффективно против ОРВИ.

Анастасия Агаева отметила, что для профилактики развития острых респираторных вирусных заболеваний нужно обсудить с лечащим врачом план вакцинации.

Напомним, в Рязанской области заболеваемость ОРВИ выросла на 40%.