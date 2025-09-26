Верблюда, который укусил 5-летнюю рязанку, обследовали ветеринары

Отмечается, что после инцидента с ребенком, животное закрыли на карантин. 10 дней верблюда держали отдельно от других животных. По словам ветеринаров, поведение и состояние здоровья животного за время наблюдения не изменилось. После завершения карантина верблюду сделали прививку от бешенства. Напомним, 16 сентября на ферме «Оленево» в селе Агро-Пустынь Рязанского района верблюд укусил за голову девочку, когда та кормила его.

