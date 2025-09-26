В Рязанской области сгорели дом и хозпостройка, есть пострадавшая

Пожар произошел в ночь на 26 сентября на улице Кирюшкина в селе Деревенское Спасского района. Загорелся дом, в котором находились две женщины и двухлетний ребенок. Ночью одна из них встала к малышу и заметила в помещении огонь. Жильцы позвонили пожарным и стали выбираться из дома. Одна из женщин при этом упала. Отмечается, что ее доставили в ОКБ, предварительно, с переломом ключицы. Вторая женщина и ребенок не пострадали.

В Рязанской области сгорели дом и хозпостройка, есть пострадавшая. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Пожар произошел в ночь на 26 сентября на улице Кирюшкина в селе Деревенское Спасского района. Загорелся дом, в котором находились две женщины и двухлетний ребенок.

Ночью одна из них встала к малышу и заметила в помещении огонь. Жильцы позвонили пожарным и стали выбираться из дома. Одна из женщин при этом упала.

Отмечается, что ее доставили в ОКБ, предварительно, с переломом ключицы. Вторая женщина и ребенок не пострадали.