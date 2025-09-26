В Рязанской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими
Авария случилась в пятницу, 26 сентября в Кадоме. По предварительной информации, Ford Focus при повороте с главной дороги столкнулся с идущей во встречном направлении «Ладой Грантой». От удара отечественная легковушка отлетела в припаркованные автомобили. Они не повреждены. В результате происшествия водители обеих машин и пассажир Ford Focus получили травмы, им потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об этом пишет ИД «Пресса».
