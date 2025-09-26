В Рязанской области нашли нуждающегося в медпомощи пенсионера

Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт». Местонахождение 72-летнего Владимира Федоровича Мальчева было неизвестно с 25 сентября. Вечером 25 сентября стало известно, что его нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.