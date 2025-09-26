В рязанской ИК-6 могут начать производство пластиковых окон

Отмечается, что производство в колонии планируют отремонтировать цех площадью более 600 квадратных метров. В нем разместят оборудование для производства пластиковых окон и алюминиевых профильных систем. На новом производстве планируется создание 20 рабочих мест для трудоустройства осужденных.