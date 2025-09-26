В Рязани завершились аварийно-восстановительные работы на улице Берёзовая

В Рязани завершились аварийно-восстановительные работы на улице Берёзовая, д. 3. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала города. Ночью система водоснабжения постепенно заполнялась. Предприятие приносит извинения за неудобства.