В Рязани произошло серьезное ДТП
Авария случилась на улице Высоковольтной в пятницу, 26 сентября. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Одна из машин получила серьезные механические повреждения — у нее разбит бампер и капот. На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
Фото: группа «ПУВР» в «ВК»