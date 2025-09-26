В Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла

Авария случилась вечером в пятницу, 26 сентября. По словам очевидцев, столкнулись легковушка и мотоцикл. На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

