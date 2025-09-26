В Рязани признали банкротом ООО «СК-АТЛАНТ»

Отмечается, что причиной данного решения стала задолженность компании. По данным суда, организация задолжала кредиторам 5 972 597 руб. 65 коп. В суде выяснилось, что у должника имеются признаки банкротства и восстановление его платежеспособности невозможно. Компанию признали банкротом и открыли в отношении нее конкурсное производство.